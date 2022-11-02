Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Стоимость жилищной ипотеки в США продемонстрировала небольшое снижение впервые после двух месяцев роста, сообщает со ссылкой на финансовую ассоциацию The Hill.

Ипотека AlexanderStein

По данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), 30-летняя фиксированная ставка сократилась до отметки в 7,06% с 7,16%.

Тем не менее, ставки оставались на самом высоком уровне за последние два десятилетия.

Доля ипотечных кредитов с регулируемой процентной ставкой, которая в последнее время выросла из-за роста ставок по ипотечным кредитам, снизилась по сравнению с предыдущей неделей до 11,8% от общего числа заявок.

Несмотря на небольшое снижение 30-летней фиксированной ставки, ставки по ипотечным кредитам значительно выше, чем в прошлом году. Они по-прежнему являются проблемой для покупателей и рынка жилья в целом.

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