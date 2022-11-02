Волгоград, 2 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. К обязанностям главного режиссёра Волгоградского молодёжного театра приступил Владимир Бондаренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе администрации Волгограда.

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

Заслуженный артист России, председатель Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ на протяжении девяти лет уже был художественным руководителем молодёжного театра. Под его руководством было поставлено порядка 40 спектаклей. Он уволился из молодёжного театра в 2021 году, но одновременно остался главным режиссером Нового экспериментального театра Волгограда.

«В ближайших планах Владимира Бондаренко — работа над новым спектаклем по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», премьера которого состоится в 2023 году в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве», — заявили в администрации.

Назначение Владимира Бондаренко прошло на фоне скандала — против его трудоустройства в молодёжный театр выступила часть коллектива, направив властям открытое письмо.