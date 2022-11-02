В волгоградский молодёжный театр назначен новый главный режиссёр
Волгоград, 2 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. К обязанностям главного режиссёра Волгоградского молодёжного театра приступил Владимир Бондаренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе администрации Волгограда.
Заслуженный артист России, председатель Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ на протяжении девяти лет уже был художественным руководителем молодёжного театра. Под его руководством было поставлено порядка 40 спектаклей. Он уволился из молодёжного театра в 2021 году, но одновременно остался главным режиссером Нового экспериментального театра Волгограда.
Назначение Владимира Бондаренко прошло на фоне скандала — против его трудоустройства в молодёжный театр выступила часть коллектива, направив властям открытое письмо.