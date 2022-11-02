Москва, , 15:47 — REGNUM Вероятнее всего, жителям РФ будет всё труднее получать ипотеку с минимальным взносом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ падает доступность данного вида ипотечных займов.

Ипотека AlexanderStein

«Обеспечением по ипотечным кредитам всегда служит недвижимость, в этом и заключается их надежность. Речь в данном случае идет о кредитах с минимальным взносом и заемщиках с высоким показателем долговой нагрузки. В условиях повышенной неопределенности вполне ожидаемо регулятор и банкиры стараются снизить риски для банковского сектора, — сказала Школьная.

При этом она согласилась, что жителям РФ, вероятнее всего, будет всё труднее получать ипотеку с минимальным взносом.

«При оценке заемщиков предпочтение будет отдаваться людям, накопившим на минимальный взнос, имеющим стабильный, по мнению банка, доход и приемлемый для регулятора уровень долговой нагрузки, — сказала Школьная. — Однако ипотечный портфель продолжит расти при любых рассматриваемых нами сценариях, кроме самых негативных. Согласно основному сценарию, который мы рассматриваем на данный момент, темпы роста портфеля в 2023 году сильно сократятся в сравнении с 2022 годом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин усомнился в том, что 2023 год станет в России временем роста ипотеки и рынка жилья.

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