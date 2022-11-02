Москва, , 15:47 — REGNUM Вводимые США санкции под предлогом борьбы с коррупцией и вмешательством в выборы в Молдавии являются грубым вмешательством в дела этой республики. Об этом 2 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Решение (о новых санкциях США — Прим ред.) было принято в разгар серьезных социально-экономических трудностей в Молдавии, недовольства населения в действиях правительства и протестов в молдавском обществе. В качестве повода были выбраны события многолетней давности, связанные с коррупционными скандалами и избирательными процессами в Республике Молдова», — сказала она.

Также Захарова указала, что в этом случае речь идёт не о попытках прикрыться заботой о демократии в борьбе с коррупцией, а об отвлечении внимания от внутренней политической экономической ситуации в Молдавии, чтобы спасти представителей власти республики, ассоциировавшего в глазах молдавского населения свою политику с политикой Запада и полностью провалившегося в ней.

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что также американские санкции, которые введены против Кишинёва якобы для борьбы с коррупцией, преследуют целью разжигание антироссийских настроений в республике.

«Конечно, еще один повод — это сведение счетов с неугодными представителями местной оппозиции, в очередной раз разжигания антироссийских настроений в молдавском обществе… Мы рассматриваем очередные санкционные решения США, принятые под надуманным предлогом, как очередной факт грубого вмешательства во внутренние дела Республики Молдова, как попытку оказать негативное влияние на двусторонние российско-молдавские отношения», — резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к любым контактам в процессе переговоров по ситуации на территории б. УССР готова Россия, которая в ходе них будет исходить из учёта своих национальных интересов.