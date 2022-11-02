Грозный, 2 ноября 2022, 15:47 — REGNUM Территорию особой зоны экономического развития, созданную для строительства всесезонного курорта «Ведучи» в Чечне, планируют расширить на ещё один объект — туркомплекс «Кезеной-Ам». Этот вопрос был обсужден 1 ноября в ходе встречи вице-премьера РФ Александра Новака с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
По словам чеченского лидера, на встрече также поднимался вопрос о реализации третьего этапа строительства ОЭЗ промышленно-производственного типа «Грозный». Региону нужна финансовая поддержка для этого проекта. Также речь шла о поддержке федерального центра при строительстве объектов энергетической инфраструктуры в рамках создания промышленно-производственной зоны.
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