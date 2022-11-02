Грозный, , 15:47 — REGNUM Территорию особой зоны экономического развития, созданную для строительства всесезонного курорта «Ведучи» в Чечне, планируют расширить на ещё один объект — туркомплекс «Кезеной-Ам». Этот вопрос был обсужден 1 ноября в ходе встречи вице-премьера РФ Александра Новака с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Рамзан Кадыров на открытии горнолыжного курорта «Ведучи» Veduchi-resort.ru

«Поговорили мы также о расширении особой экономической зоны «Ведучи». Мы планируем включить ее в состав ТРК «Кезеной-Ам». Также в рамках проекта будет построена новая современная комфортабельная гостиница. Инвестор у нас имеется, но необходимо решить вопросы со строительством сопутствующей инфраструктуры. Здесь мы рассчитываем на содействие правительства РФ», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чеченского лидера, на встрече также поднимался вопрос о реализации третьего этапа строительства ОЭЗ промышленно-производственного типа «Грозный». Региону нужна финансовая поддержка для этого проекта. Также речь шла о поддержке федерального центра при строительстве объектов энергетической инфраструктуры в рамках создания промышленно-производственной зоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Чечне выделят средства на аэропорт в Грозном и на социальные объекты