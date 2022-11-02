Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Суд оштрафовал Станислава Бережного, приклеившего муляж гранаты на дверь петербургской актрисы Виктории Вяткиной, сообщили 2 ноября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года в полицию обратилась артистка, которая рассказал, что на входной двери ее квартиры в центре города приклеена граната. Как вскоре выяснилось, боеприпас оказался страйкбольным и никакой угрозы не представлял. Несмотря на это, полиция оперативно установила и задержала хулигана — Станислава Бережного, которому предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ.

В суде было установлено, что Бережной ранее не судим, вину признал полностью, дал явку с повинной. Кроме того, обвиняемый имеет на иждивении малолетнего ребенка, постоянное место жительства и работы, характеризуется положительно, самостоятельно явился в отдел полиции и сообщил о преступлении. Также мужчина добровольно внес 5 тыс. рублей на счет благотворительного фонда «Подари жизнь» и купил жильцам квартиры стиральную машину, возместил потерпевшей моральный вред в размере 100 тыс. рублей.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — подытожили в ОПС.

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