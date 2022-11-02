Кишинёв, 2 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Жителям Молдавии предстоит столкнуться с тяжёлой зимой, но им нужно продемонстрировать России, что они не этого не боятся. С таким заявлением обратился к согражданам депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Россия пытается нас запугать. Я говорю, давайте не будем доставлять им это удовольствие. Они могут закрыть те краны, которые у них остались, но нас не запугать, — написал депутат. — Помёрзнем одну зиму, если надо. Побудем немного дольше в темноте, если потребуется».

Алайба заявил, что такие условия — это необходимая плата за свободу. Он призвал максимально экономить энергию, чтобы власти могли понять, сколько раньше тратилось «впустую». Депутат также считает, что Молдавии помогут «друзья».

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года на фоне антироссийского курса Кишинёва стала зависть от ситуации на энергетическом рынке Европы, после чего цены на газ выросли многократно. Кроме того, в сентябре 2022 года Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР, из-за чего также пришлось сократить выработку электроэнергии в регионе. Оппозиция в Молдавии призывает власти пойти на переговоры с РФ, но они предпочли заключить договора на поставку энергоносителей с румынскими компаниями, не разглашая цену.