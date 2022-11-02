Москва, 2 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Угроза глобальной рецессии привела к массовой скупке золота центральными банками мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Золото

«Спрос на золото в III квартале был на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1181 тонну. Общее предложение золота на мировом рынке незначительно увеличилось за год на 1% и составило 1 215 т., — сказал Ильинский. — Золото обычно считается безопасным активом во времена неопределенности или потрясений, но многие финансовые инвесторы продали акции ETF, обеспеченные золотом, поскольку процентные ставки выросли и увеличили доходность других активов. Золотая лихорадка особенно сильно поразила управляющих большинства центральных банков мира».

Как подчеркнул Ильинский, центральные банки продолжали накапливать золото, причем ежеквартальные покупки оцениваются, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), в рекордные 400 тонн.

«Если в 2020 году центральные банки всех стран приобрели 193,9 тонн золота, то в 2022 году мировые монетарные власти уже скупили 673 тонны золота для пополнения своих золотовалютных запасов», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть два главных стимула для рекордных закупок золота мировыми центробанками.