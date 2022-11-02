Сургут, Югра, , 15:43 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые признаны виновными в похищении человека, незаконном обороте наркотиков, служебных подлогах и других преступлениях. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Полицейское насилие

Следствием и судом установлено, что подсудимые, будучи сотрудниками полиции, в период с мая 2017 года по июль 2019 года, с целью повышения показателей служебной деятельности, незаконно и скрытно помещали в одежду задержанных лиц наркотики, затем оформляли документы, служившие основанием для возбуждения уголовных дел и заключения потерпевших под стражу.

В июле 2019 года трое подсудимых незаконно проникли в квартиру предполагаемого сбытчика наркотических средств. Избив хозяина квартиры, они надели ему на голову пакет, произвели обыск в жилище, обнаружили наркотики. Затем потребовали от потерпевшего 150 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение к уголовной ответственности, в течение суток удерживали его в лесном массиве до тех пор, пока тот не согласился выплатить деньги. Наркотики полицейские присвоили, но деньги так и не получили, так как потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о применении к нему физического насилия.

Преступная деятельность группы полицейских выявлена и пресечена в декабре 2019 года РУФСБ России по Тюменской области.

Все пятеро подсудимых свою вину не признали. Четверым из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 13 до 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, одному — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также экс-полицейским назначены штрафы в размерах от одного до 1,7 миллионов рублей, трое лишены специальных званий, всем запрещено занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки.