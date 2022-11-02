Тольятти, Самарская область, , 15:43 — REGNUM Тольяттинская «Лада» планирует обратиться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой провести драфт расширения. Об этом 2 ноября заявил спортивный директор клуба Игорь Масленников.

Хоккей Santeri Viinamäki

«Чтобы команда была конкурентоспособной и интересно было другим с нами играть, будем просить КХЛ сделать драфт расширения», — приводит слова Масленникова «Чемпионат».

По его словам, игроков на рынке не так много, и клуб сможет можем брать только тех, которые станут неограниченно свободными агентами.

Он добавил, что если будет сделан драфт расширения, то команда должна стать конкурентоспособной для попадания в топ-8 в КХЛ, в противном случае клуб будет стараться собрать хорошую команду и без драфта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лада» подала официальную заявку на вступление в КХЛ, а в Тольятти начали работу по приведению дворца спорта «Лада-Арена» к требованиям лиги.

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