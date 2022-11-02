Астана, 2 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Германия и другие члены Евросоюза пытаются заигрывать с руководством Казахстана, чтобы настроить его против России и Китая. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследованийВладимир Брутер, комментируя недавний визит министра иностранных дел ФРГАнналены Бербок в Астану, передаёт «Экономика сегодня».

Клоун

По его словам, глава немецкого МИДа сообщила о желании властей Германии наладить сотрудничество с Казахстаном в сфере производства «зеленого» водорода — якобы дляупрочнения связей Туркестанского региона с ЕС.

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Собеседник отмечает, что в Узбекистан Анналена Бербок прилетела с теми же предложениями и желанием создать противовес тесным связям Астаны и Ташкента с Москвой и Пекином.

«Данная ситуация, во-первых, говорит, что страны коллективного Запада подумывают о расширении санкционного давления с России на Китай — их пропаганда уже выдумала для Москвы и Пекина коллективный термин «авторитарные страны». Во-вторых, энергетические предложения ФРГ продолжают носить юмористический характер, причем Казахстан по этому направлению задействуется не в первый раз», — подчеркнул он.

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Политолог пояснил, что ранее министр экономики ФРГРоберт Хабек пыталсязаменить поставки российской нефти на казахстанскую, но эти попытки потерпели крах, поскольку были заблокированы Россией.

«Для Казахстана «зеленая» энергетика не перспективна — страна является экспортером нефти и газа, и вряд ли можно предположить, что для Астаны она вдруг станет интересным направлением. Однако деньги любят все, в том числе и в Казахстане. При обещании денег со стороны немцев в Астане будут готовы выслушать Берлин», — констатировал Брутер.

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