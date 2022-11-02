Рыбинск, Ярославская область, 2 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Дети не стали свидетелями убийства в школе №43 в Рыбинске. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

yarnews.net Обстановка рядом со школой, где произошло убийство

«На момент происшествия детей в школе не было, так как сейчас каникулы», — пояснили в пресс-службе правительства.

Напомним, о трагедии стало известно 2 ноября 2022 года. Пришедший в школу мужчина зарезал на рабочем месте сотрудницу, свою бывшую сожительницу. Попытавшаяся её защитить женщина получила ранения. Преступник задержан.