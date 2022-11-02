Москва, 2 ноября 2022, 15:41 — REGNUM Предложение французского журнала продавать ЕС российскую нефть дешевле в обмен на страхование её доставки, по сути, ничем не отличается от вводимого Западом ценового потолка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.
«Там тоже увязаны вопросы предельной цены на российскую нефть и запрета на страхование поставок по ценам, выше оговоренных.
Принятие или неприятие подобных ультиматумов — вопрос чисто политический. Реально же поставки из России уже с начала СВО идут с дисконтом относительно мировой цены, особенно в Китай и Индию.
Как сообщало ИА REGNUM, автор французского издания Causeur предложил давать льготный страховой режим любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше или равной установленному Западом «ценовому потолку».
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