Москва, 2 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Предложение французского журнала продавать ЕС российскую нефть дешевле в обмен на страхование её доставки, по сути, ничем не отличается от вводимого Западом ценового потолка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Нефтяной танкер

«Там тоже увязаны вопросы предельной цены на российскую нефть и запрета на страхование поставок по ценам, выше оговоренных.

Принятие или неприятие подобных ультиматумов — вопрос чисто политический. Реально же поставки из России уже с начала СВО идут с дисконтом относительно мировой цены, особенно в Китай и Индию.

«Серые» поставки, которые уже происходят и, вероятно, продолжатся после введения ценового потолка, также возможны только с дисконтом к рыночной цене, поскольку те, кто потом будут легализовать эту нефть на мировом рынке, тоже должны иметь свою прибыль.

Но сам по себе запрет на поставки по ценам выше потолка не критичен. Российские компании также могут страховать поставки нефти из нашей страны, причем не только на российских, но и на иностранных судах.

Риск состоит в другом — учитывая последние действия западных партнеров, в частности, подрыв газопровода на дне Балтийского моря, нельзя исключать, что они пойдут и на то, чтобы атаковать танкеры, прикрывая это все происками пиратов или даже случайным кораблекрушением», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, автор французского издания Causeur предложил давать льготный страховой режим любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше или равной установленному Западом «ценовому потолку».

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