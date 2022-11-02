София, 2 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Болгарии приступило к реализации масштабной программы по оказанию финансовой помощи фермерам, впервые начавшим свою работу в аграрной или животноводческой сферах. Об этом 2 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.

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Согласно официальной информации, каждый владелец земельных наделов или ферм, оформивший специальный патент на частную деятельность, может рассчитывать на получение от государства безвозмездных субсидий на общую сумму в 49 тыс. левов ($25 тыс.).

«Цель проекта заключается в том, чтобы сделать работу в сельскохозяйственном секторе максимально престижной для молодых фермеров», — говорится в заявлении профильного ведомства.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии было вынуждено признать, что из-за инфляции и подорожания топлива в период с 2021-го по 2022-й год в стране обанкротилось до 10 тыс. крестьянских хозяйств.