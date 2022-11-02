Самара, , 15:42 — REGNUM Рекультивацию одной из несанкционированных свалок завершили в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

Свалка С сайта минприроды РТ

Сообщается, что ранее в районе гаражного массива по улице Расковой в городе Чапаевск местные жители и автовладельцы складировали покрышки, строительные материалы, мебель. В 2021 году эту несанкционированную свалку включили в реестр объектов, которые подлежат ликвидации в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Отмечается, что в результате два гектара территории были очищены от мусора, специалисты провели работы по рекультивации.

«Со свалки вывезено около 13 тысяч тонн мусора. Котлован заполнили суглинком — в количестве 35 тысяч кубов и грунтом — 7 тысяч кубов. Сверху уложены экоматы — 20 тысяч квадратов», — приводит пресс-служба слова руководителя подрядной организации Самвела Четычана.

По словам министра лесного хозяйства региона Алексея Веселова, в Самарской области рекультивируют еще три несанкционированных свалки.

Он сообщил, что уже введен объект в г. Октябрьске, а ликвидация еще двух свалок в Тольятти только начинается.

«В следующем году весь технический этап должен быть выполнен, согласно условиям контракта. Сроки мы будем жёстко контролировать вместе с муниципалитетами. Деньги выделены, проблема понятна, сейчас нужно контролировать и выполнять работы», — приводит пресс-служба его слова.