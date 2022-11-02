Анкара, 2 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. С официальным визитом посетит Турцию 3–5 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 2 ноября сообщает пресс-службу турецкого министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит нашу страну с визитом 3–5 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе своего визита генсека НАТО примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране может быть проведён общенациональный референдум по вопросу ношения женщинами хиджаба.