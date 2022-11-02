Киев, 2 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Возможности начала ядерной войны не стоит бояться миру. Об этом 2 ноября заявил глава киевского террористического режима В. Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Не уверен, не хочу давать оценку <…> Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», — сказал он в ответ на вопрос о том, возможно ли начало ядерной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия озабочена призывом США к странам мира отказаться от работы с Москвой в ядерной сфере.