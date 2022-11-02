Бухарест, , 15:36 — REGNUM Правительство Румынии подписало постановление о выделении воспитанникам спортивных школ страны специальных талонов на питание и приобретение товаров первой необходимости. Об этом 2 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

По предварительным данным, сертификаты на сумму в 160 леев ($32) будут выдаваться ежемесячно. Получателями таких талонов должны стать более 100 тыс. юных спортсменов в возрасте от девяти до 18-лет. Механизм обналичивания соответствующих документов не уточняется.

Как утверждают авторы идеи, нововведение позволит детям из малообеспеченных людей «всецело посвятить себя спорту».

Старт проекта запланирован на 1 января 2023-го года.