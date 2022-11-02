Луганск, 2 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили по Северодонецку в Луганской Народной Республике две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили 2 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 09.15 — по населенному пункту Северодонецк с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется