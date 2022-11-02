Москва, , 15:35 — REGNUM Золото и швейцарский франк много десятилетий были «тихой гаванью» во времена потрясений, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Золото James St. John

«За последние годы, правда, ситуация с франком несколько изменилась, швейцарские банки раскрывают в ряде случаев часть информации по вкладам, а рост вовлеченности страны в общеевропейские процессы повышает зависимость Швейцарии от них.

Золото же продолжает оставаться относительно независимым активом, и хотя колебания на этом рынке порой превышают подобные движения основных валютных пар (чего стоит, например, почти 20-процентное падение цены на унцию желтого металла с августа 2020 года), популярность золота не уменьшается.

Всплеск интереса к золоту в качестве инструмента тезаврации, причем как среди частных инвесторов, так и среди центральных банков развивающихся стран, можно расценивать по-разному, в том числе и как сигнал об ожидающихся потрясениях на финансовом рынке.

В определенной степени это еще и продолжение разработки темы о диверсификации золотовалютных резервов, спровоцированных страхом перед рецессией и историей о замораживании российских резервов в ключевых валютах.

Но, возможно, это спровоцировано еще и снижением его стоимости на фоне возросшей ставки ФРС США: купить пока дёшево. От дальнейшего падения рынок удерживают незначительные объемы добычи.

Будет весьма интересным проследить реакцию рынка, когда станут известны покупатели золотых активов, информация по которым пока скрыта. Весьма вероятно, среди них окажутся центральные банки КНР и даже России», — полагает экспет.

Как сообщало ИА REGNUM, центробанки мира закупили рекордный объем золота в III квартале 2022 года.

Читайте также: Центробанки мира закупили в III квартале рекордное количество золота