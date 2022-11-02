Барнаул, 2 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края поддержало инициативу о присвоении Бийску, Новоалтайску, Рубцовску почетного звания «Город трудовой доблести», сообщает 2 ноября телеграм-канал правительства региона.

Правительство Алтайского края Барнаул. Стела «Город трудовой доблести»

Поясняется при этом, что с такой инициативой к властям обратились администрации Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Идею активно поддержала общественность. С информацией о достижениях городов, их исторических победах, героизме жителей в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, на заседании правительства выступили глава Бийска Александр Студеникин, глава Новоалтайска Владимир Бодунов, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Как сообщало ИА REGNUM, Барнаулу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» в мае 2021 года. В числе условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации. В День народного единства там торжественно откроют стелу «Город трудовой доблести».

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