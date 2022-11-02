Донецк, 2 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Северодонецк (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS, по городу были выпущены две ракеты, сообщил 2 ноября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Донецк

Кроме того, постоянным обстрелам 2 ноября подвергается Донецк, уже известно о трёх погибших и одном раненом мирном жителе, отметил военкор.

Под обстрелом ВСУ находятся также Макеевка, Ясиноватая и Горловка, в тыловых городах работают расчёты ПВО, добавил Поддубный.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (1 ноября) противник выпустил по территории республики 210 снарядов из РСЗО, артиллерии и минометов. Двое мирных жителей погибли, двое получили ранения.