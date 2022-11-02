Москва, , 15:33 — REGNUM Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял о том, что при действующей Конституции возврат в России к смертной казни невозможен, отметил сенатор Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как сообщало ИА REGNUM ранее, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель КС Зорькин В. Д.», — отметил Клишас в своем телеграм-канале.

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