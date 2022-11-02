В Совфеде напомнили позицию Конституционного суда РФ по смертной казни
Москва, 2 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял о том, что при действующей Конституции возврат в России к смертной казни невозможен, отметил сенатор Андрей Клишас.
Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Клишас
Как сообщало ИА REGNUM ранее, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.
«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель КС Зорькин В. Д.», — отметил Клишас в своем телеграм-канале.