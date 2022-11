Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Многие музыкальные исполнители США подписали новую петицию, авторы которой призывают прекратить использовать тексты песен в качестве доказательств в суде. Об этом 2 ноября сообщает портал NME.

Суд

Отмечается, что в акции «Art on Trial: Protect Black Art» решили поучаствовать такие известные фигуры шоу-бизнеса и музыкальные коллективы, как Megan Thee Stallion, Coldplay, 50 Cent, Mary J. Blige, Future, Post Malone, Трэвис Скотт, Алиша Киз, 2 Chainz, Кристина Агилера, Джон Легенд и другие. В качестве подписчиков открытого письма, опубликованного в газетах The New York Times и Atlanta Journal-Constitution также выступили звукозаписывающие подразделения компаний Warner, Sony и Universal, к ним присоединились платформы Spotify, TikTok и YouTube.

Напомним, в январе 2022 года музыканты США уже выступали с подобной инициативой, которую возглавил рэпер Jay-Z. В ноябре 2021 года в законодательные органы штата США Нью-Йорк был подан законопроект, запрещающий представителям обвинения использовать тексты рэп-композиций в суде в качестве доказательств.

