Грозный, , 15:31 — REGNUM Чеченская Республика получит средства из федерального бюджета на реализацию ряда крупных проектов. За счет привлечения федеральных средств будут построены аэропорт в Грозном, центр спортивной борьбы и три детских сада, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он участвовал в 16-м пленарном заседании постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проходило в Чечне, и провел рабочую встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым.

«Будет проведена модернизация аэропорта в Грозном по модели государственно-частного партнёрства. Согласовано выделение средств на социально-спортивные объекты в Урус-Мартановском районе Чечни, включая строительство центра по спортивной борьбе, трёх детских садов и корпуса для детей с ограниченными возможностями», — приводит слова Александра Новака пресс-служба правительства РФ.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы реализации ряда проектов, в том числе туркомплекса «Ведучи». По словам Новака, для присоединения курорта к электросетям будут выделены федеральные средства. Также были обсуждены задачи по модернизации объектов ТЭК.