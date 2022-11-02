Село Угдан, Забайкальский край, , 15:31 — REGNUM В забайкальском селе Угдан началось строительство детского сада на 110 мест. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Читинской области Виктор Машуков, накануне, 1 ноября, состоялась встреча с руководством строительной организации. Несмотря на то, что работы начались две недели назад, уже выполнен значительный объем подготовительных работ. Строительство объекта планируется завершить до конца 2023 года.

Строительство детского сада в забайкальском селе Угдан Глава Читинской области Виктор Машуков

По проекту в новом детском саду будет пять групп для детей от трех до семи лет, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, благоустроенная территория. Такие же детские сады в следующем году будут возводить в сёлах Смоленка и Домна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края заключило контракты на строительство трех детских садов — в мкр. Каштакском Читы, в селе Угдан Читинского района и в городе Петровске-Забайкальском

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