Село Угдан, Забайкальский край, 2 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В забайкальском селе Угдан началось строительство детского сада на 110 мест. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Читинской области Виктор Машуков, накануне, 1 ноября, состоялась встреча с руководством строительной организации. Несмотря на то, что работы начались две недели назад, уже выполнен значительный объем подготовительных работ. Строительство объекта планируется завершить до конца 2023 года.

Глава Читинской области Виктор Машуков Строительство детского сада в забайкальском селе Угдан

По проекту в новом детском саду будет пять групп для детей от трех до семи лет, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, благоустроенная территория. Такие же детские сады в следующем году будут возводить в сёлах Смоленка и Домна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края заключило контракты на строительство трех детских садов — в мкр. Каштакском Читы, в селе Угдан Читинского района и в городе Петровске-Забайкальском

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