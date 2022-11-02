Москва, 2 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Санкции США в отношении в отношении в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и Илана Шора, возглавляющего партию «Шор» является вмешательством во внутренние дела республики. Об этом 2 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Нужно было как-то спасать представителей молдавского руководства, которое ассоциировало свою политику с политикой Запада, и полностью в ней провалилось», — заявила Захарова.

Она назвала решение Вашингтона «политизированным», а предлог для введения санкций, что это нужно в рамках борьбы с коррупцией, «надуманным. МИД РФ также считает, что действия США направлены на ухудшение российско-молдавских отношений.

Стоит отметить, что через несколько дней после того, как США объявили санкции Шору и Плахотнюку, правительство Молдавии ввело ограничения в финансовой деятельности для них и для их окружения. Оба политика покинули Молдавию несколько лет назад.