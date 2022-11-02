Элиста, , 15:28 — REGNUM В Калмыкии погашено почти 6,5 млн рублей задолженности организаций по зарплатам. Об этом сообщает республиканское министерство социального развития, труда и занятости 2 ноября.

Зарплата Ника Егорова

По информации ведомства, с начала 2022 год общая сумма погашенной (частично погашенной) задолженности составила 6 млн 465,5 тыс. рублей в девяти организациях Калмыкии. Обязательства выполнены перед 235 работниками.

Напомним, что летом 2022 года прокуратура Октябрьского района была погашена задолженность перед 141 работником предприятия «50 Лет Октября» на общую сумму около 3 млн рублей.