Тулун, Иркутская область, 2 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Неосторожность при курении послужила причиной пожара с гибелью человека в Тулуне, сообщает 2 ноября ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Трагедия случилась накануне днем: в 14:56 местного времени на телефон спасения 112 поступило сообщение о пожаре одной из квартир пятиэтажного панельного дома на улице Ленина.

Сигарета

К месту пожара были направлены три пожарных расчёта. На момент прибытия огнеборцев шёл дым из окна квартиры на первом этаже. Дверь квартиры была заперта изнутри, а подъезд заполнен дымом. В то время как пожарные вскрывали дверь, звено газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировало 12 человек.

В квартире на кровати была обнаружена погибшая женщина. Под ней горели постельные принадлежности. Хозяйка квартиры пенсионного возраста проживала одна и курила в постели. Осмотр очага пожара, площадь которого составила пять квадратных метров, показал, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала 2022 произошло более пяти тысяч пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, их количество уменьшилось на 52 случая и составило 5028. Число погибших на них — 152 человека, в том числе девять детей.

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