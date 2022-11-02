Москва, 2 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Шаг холдинга Veon по продаже «Вымпелкома» вполне укладываются в логику действий всех крупных западных корпораций на российском рынке в течение последних месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Мобильная связь

«Западные компании выдерживали давление со стороны национальных и наднациональных политических институтов и требования выйти с рынка сколько могли, но в итоге к ним нашли подход и они согласились потерпеть значительные убытки.

Для России это в принципе благо, ведь с учетом, что сотовая связь в современных условиях приобретает стратегическое значение, своеобразная национализация такого крупного оператора как «Вымпелком» в современных условиях представляется необходимой.

Для потребителей вряд ли что-то изменится. И разумеется, что через некоторое время после продажи у компании «Вымпелком» появится инвестор из Китая, Индии или другой дружественной или нейтральной страны, который получит значительный пакет акций и сможет оказать действенную помощь в развитии сетей и других технических аспектов.

А Veon потерпев убытки, через определенный период времени, как и большинство западных компаний, ушедших или уходящих с российского рынка, захочет вернуться. Но, как известно, с любого крупного рынка выйти очень легко, вот вернуться бывает практически невозможно», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, холдинг VEON, который владеет мобильным оператором «Вымпелком», начал процесс продажи своего бизнеса в России.

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