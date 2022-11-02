Кострома, , 16:03 — REGNUM Самый известный парк Костромы — «Центральный» откроют 30 ноября 2022 года. Об этом сообщает «СМИ 44».

Центральная аллея парка СМИ 44

Подрядчик — торговый дом «ЦСК» завершил основные работы по благоустройству. На территории парка уложили плитку, обустроили ливнёвку, установили скамейки, урны и светильники, высадили многолетние растения и деревья. Исполнителю осталось подключить фонари к системе уличного освещения, доделать лестницу, соединяющую парк с улицей 1 Мая и провести уборку на территории.

В парке ещё ведутся работы СМИ 44

Напомним, благоустройство парка проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Работы разделены на два этапа. Первый из них касается основной части парка и завершится в ноябре.

Второй этап начнётся в 2023 году. Власти объявят новый конкурс и выберут подрядчика, готового привести в порядок площадку, где ранее располагались детские аттракционы. На этом месте будет «детская зона» с лабиринтом, площадкой для массовых мероприятий и катания на роликах.

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