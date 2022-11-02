Саратов, , 15:24 — REGNUM На второй этап строительства путепровода в Татищевском районе Саратовской области выделяется почти 220 млн рублей. Об этом говорится в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Путепровод Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований выделила региону около 220 млн рублей на второй этап строительства путепровода в Татищевском районе. Отмечается, что первую очередь необходимо достроить до конца года.

Местные жители ранее жаловались на проблему закрытого из-за поездов переезда. Автомобилистам приходилось долгое время простаивать в ожидании, других альтернативных путей проезда нет.

Напомним, Саратовской области для дальнейшего развития необходимо воплотить в жизнь крупные инфраструктурные проекты, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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