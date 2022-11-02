Курск, 2 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области, в результате пострадали пять человек, среди них трое детей. Об этом 2 ноября сообщил глава региона Роман Старовойт.

Артиллерия ВСУ

«Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, пострадавшие были госпитализированы, опасений за их жизни нет.

«Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», — добавил Старовойт.

Ремонтные бригады в ближайшее время приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается.