Таллин, 2 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Один из крупнейших производитель мебели в Эстонии фирма Standard решило законсервировать производство на период высоких цен на электроэнергию, сырье и газ. Об этом местным СМИ сообщил член совета предприятия Энн Вескимяги.

Александр Погожев ИА REGNUM Склад предприятия по производству мебели

По его словам, из-за чрезвычайно высоких цен спрос на внешних рынках на импорт по приемлемым ценам снизился: «Мы начали переговоры с работниками о сокращении и закроем находящийся в Мустамяэ завод». Под увольнение попадают больше сотни работников.

Он добавил, что в мебельной промышленности экономический спад ощущается очень сильно, поэтому фирма в предстоящий период сделает все возможное, чтобы адаптировать компанию к новым возможностям бизнеса. Вескимяги отметил, что Standard — это предприятие, которое работает уже 78 лет и которое пережило несколько кризисов.

Предприятие Standard основано на эстонском капитале и является одним из ведущих поставщиков решений для офисов и отелей в странах Прибалтики. Более 70% продукции Standard экспортируется за пределы Эстонии в страны Прибалтики, Скандинавии, Западной Европы и другие страны.