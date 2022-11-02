Иркутск, , 15:21 — REGNUM Четыре тонны вторсырья покинули Байкал и отправились на переработку, сообщает 2 ноября министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В поселках на Байкале прошли заключительные акции «Экодесант» под эгидой экологической общественной организации «Мой Байкал». В 2022 году волонтеры уже три раза посетили Бугульдейку, Таловку, Шара-Тогот, Сахюрту, Куреть, Нарин-Кунту, Алагуй, Еланцы Ольхонского района Иркутской области.

Жителям поселков предлагалось сортировать и не выбрасывать на общую свалку металл, стекло, макулатуру, пластик и другие отходы. Накопленное раз в два месяца забирали волонтеры-экодесантники, вручную сортировали по маркировкам и отправляли на переработку. Второй год проект поддерживает «Экотакси», оно помогает доставить отходы переработчикам.

«Экодесанту» удалось не только собрать 4383,58 кг вторсырья, но и тем самым очистить байкальские берега от будущих свалок.

Результаты акции по фракциям таковы: макулатура — 1539,26 кг; стекло — 2035,44 кг; пластик – 312,08 кг; металл – 458,6 кг; прочее (батарейки, лампочки, зубные щетки и пр.) – 38,2 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Сибавтотранс» — новый проект на территории опережающего социально-экономического развития «Тулун». Он направлен на утилизацию автомобильной резины различных размеров — от легковой до грузовой техники. После переработки вторсырья компания будет изготавливать прорезиненную плитку, которая используется на спортивных объектах, при благоустройстве и при строительстве детских площадок. Общая стоимость инвестпроекта — 17,9 млн рублей.

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