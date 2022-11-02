Санкт-Петербург, 2 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Следователи допрашивают порядка 20 сотрудников управления государственной экспертизы Ленинградской области (Леноблгосэкспертиза) по делу об обманутых дольщиках и растрате 330 млн рублей, сообщили 2 ноября в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

пресс-служба СУ СК по Ленобласти Управления государственной экспертизы Ленинградской области (Леноблгосэкспертиза)

В ходе расследования уголовного дела по факту растраты и коммерческого подкупа в особо крупном размере со стороны сотрудников Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленобласти следователи регионального управления СКР совместно с сотрудниками УФСБ и полиции провели обыски по месту жительства и работы сотрудников Леноблгосэкспертизы. Были изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

«В настоящее время порядка 20 сотрудников Управления Госэкспертизы Ленинградской области доставлены в следственное управления и допрашиваются по обстоятельствам уголовного дела», — добели в ведомстве.

Напомним, ранее был задержан заместитель начальника управления Евгений Бредихин, его обвинили в соучастии в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в ходе предварительного расследования установлен факт хищения в сумме свыше 330 млн рублей, выделенных Фонду на достройку объектов ЖК «Янинский каскад», ЖК «Рябиновый сад», ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Щегловская усадьба», ЖК «Яркий», ЖК «Десяткино 2.0», ЖК «Город детства», ЖК «Шотландия», ЖК «Солнце», ЖК «Аннинский парк», ЖК «Ванино», ЖК «Елки Вилладж».