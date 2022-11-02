Ярославль, , 15:28 — REGNUM Семеро учеников инженерного «ЯНОС-класса» лицея № 86 Ярославля победили в конкурсе «Большая перемена», который проходил на базе международного детского центра «Артек». Об этом ИА REGNUM сообщили на в пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС».

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Всего в этом году за победу боролись 1 500 старшеклассников, в том числе и 32 представителя Ярославской области. В результате победителями стали 600 человек, среди них ярославские одиннадцатиклассники Яромир Актанов, Валерия Зелинская, Кирилл Ковальчук, Егор Курчевский и Диана Седнева. В качестве приза ребята получили по миллиону рублей на свое образование. Кроме того, Кирилл Ковальчук и Валерия Зелинская сумели набрать максимальное количество баллов по итогам конкурса, за что также были отмечены экспертной комиссией.

Отдельной премии в 200 тысяч рублей за победу в категории «Обучающиеся 9 — 10-х классов» удостоены десятиклассницы Анастасия Гуськова и Дарья Королева. Награждены были и наставники ребят — педагоги лицея № 86 Антон и Екатерина Петровы, а само образовательное учреждение возглавило топ-30 российских школ, подготовивших наибольшее количество финалистов, и ему было выделено 2 миллиона рублей от организаторов «Большой перемены».

Для того, чтобы завоевать путевку в финал, ребятам предстояло пройти сначала дистанционный этап, в рамках которого они должны были продемонстрировать знания в одном из предложенных направлений, а после полуфинал, где от участников требовалось проявить навыки командной работы.

В финале «Большой перемены» участникам за шесть часов необходимо было выполнить задание в произвольно собранных командах, при этом баллы начислялись как за командную работу, так и за индивидуальную активность. В этом году центральной темой конкурса стало «Наставничество», а командам предстояло разработать кейс по привлечению наставников и повышению престижа этого звания. В результате ученики «ЯНОС-класса» сумели не просто проявить себя, как командные игроки, но и доказать собственные способности, продемонстрированные в ходе работы над сложными кейсами.

Напомним, инженерные «ЯНОС-классы» лицея № 86 входят в профориентационную образовательную вертикаль «Школа-колледж/университет-предприятие», созданную по инициативе генерального директора ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николая Карпова в 2018 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров для завода. Помимо лицея, в вертикаль также входят естественно-научные «ЯНОС-классы» школы № 4, учебный центр «ЯНОС-технологии» в Ярославском государственном техническом университете и «Центр профессиональных квалификаций ЯНОС» в Ярославском промышленно-экономическом колледже. При этом ученики «ЯНОС-классов» лицея № 86 уже второй год подряд становятся победителями всероссийского конкурса «Большая перемена».

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