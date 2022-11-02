Донецк, 2 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Киевский район Донецка, а также населённые пункты Зайцево и Пантелеймоновка были обстреляны бандеровцами. Об этом 2 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 14:00 и 14:45 боевики ВСУ выпустили дважды по три снаряда калибра 152 мм по Пантелеймоновке и в 15:05 — семь снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия представит послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к террористической атаке ВСУ на корабли в Севастополе.