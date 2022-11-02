Кишинёв, , 15:19 — REGNUM В Молдавии сотрудники правоохранительных органов 2 ноября провели обыск в центральном штабе оппозиционной партии «Шор». Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает телеканал TV8.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

Был задержан кто-либо после обыска, и другие подробности пока неизвестно. Официального подтверждения информации нет.

Летом в отношении партии завели уголовное дело, объявив в незаконном финансировании.

Напомним, «Шор» длительное время постоянно проводит в Кишинёве протестные акции. Партия добивается досрочных президентских и парламентских выборов. С июля власти начали преследовать активистов «Шор». Тогда обыски провели у примерно у 100 человек, а одного из лидеров партии Марину Таубер сначала поместили в СИЗО, потом — под домашний арест. В октябре были задержаны более 20 региональных координаторов партии.