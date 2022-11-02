Кишинёв, 2 ноября 2022, 15:19 — REGNUM В Молдавии сотрудники правоохранительных органов 2 ноября провели обыск в центральном штабе оппозиционной партии «Шор». Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает телеканал TV8.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих
Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих
Политическая партия «Шор»

Был задержан кто-либо после обыска, и другие подробности пока неизвестно. Официального подтверждения информации нет.

Летом в отношении партии завели уголовное дело, объявив в незаконном финансировании.

Напомним, «Шор» длительное время постоянно проводит в Кишинёве протестные акции. Партия добивается досрочных президентских и парламентских выборов. С июля власти начали преследовать активистов «Шор». Тогда обыски провели у примерно у 100 человек, а одного из лидеров партии Марину Таубер сначала поместили в СИЗО, потом — под домашний арест. В октябре были задержаны более 20 региональных координаторов партии.