Курская область, 2 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе трое детей пострадали в результате обстрела ВСУ приграничного села Гуево Суджанского района Курской области 2 ноября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

Село подверглось артиллерийскому обстрелу утром.

«Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет», — уточнил глава региона.

В результате обстрела также повреждено несколько домов, местный продуктовый магазин. Были перебиты провода, пока в селе отсутствует электроснабжение. Сейчас специалисты оценивают повреждения. В ближайшее время начнутся ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о выпуске 24 ракет по инфраструктурным объектам Херсона, 21 была сбита средствами ПВО.