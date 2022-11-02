Иркутск, 2 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 2 ноября известило о предъявлении обвинения 19-летнему парню, подозреваемому в нападении на таксиста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Инцидент случился 30 октября: водитель такси приехал по заказу к одному из домов по ул. Ледовского в г. Иркутске, где к нему в автомобиль сели двое граждан. Подъехав к дому №115 по ул. Лесная в СНТ «Защитник», 19-летний молодой человек, отказавшись оплачивать проезд, причинил таксисту ножевые ранения, после чего сел за руль автомобиля и скрылся с места происшествия.

Скорую помощь потерпевшему вызвал второй пассажир, который остался на месте происшествия. 33-летний мужчина был экстренно госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В Иркутске был введен план «Перехват». Спустя несколько часов сотрудниками Росгвардии указанный автомобиль был остановлен в районе остановки «Пионерская» по ул. Розы Люксембург под управлением подозреваемого.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца. С обвиняемым проведены необходимые следственные действия, в том числе проверка показаний на месте преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 30 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе дома №115 по ул. Лесная в СНТ «Защитник» Иркутского района, мужчине причинено ножевое ранение и угнан автомобиль Honda Fit.

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