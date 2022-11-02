Кострома, 2 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Новым директором муниципального «Дорожного хозяйства» Костромы стал Александр Сутягин. Об этом сообщает администрация города.

https://gradkostroma.ru Александр Сутягин

Сутягину 47 лет, он учился в Костромском автотранспортном техникуме, получил квалификацию инженера в Ивановском государственном архитектурно-строительном университете. Работал в Костромском дорожно-эксплуатационном предприятии №3, трудился директором Красносельского филиала «Костромаавтодора». Отмечается, что в этом году Сутягина наградили нагрудным знаком «Почетный дорожник России».

«Хочу пожелать выдержки и терпения на новой должности. Не случайно говорят, что дорожников хвалят только раз в году — в профессиональной праздник. В остальное время только критикуют. Надеюсь, что с вашим приходом эту традицию совместными усилиями мы нарушим», — пожелал удачи новому руководителю первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец.

Прежний руководитель «Дорожного хозяйства» Сергей Грибков, возглавлявший учреждение с сентября 2021 года, был уволен после критики губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Глава региона был недоволен тем, как городские дороги подготовлены к зиме. Устранить все проблемы на трассах дорожники пообещали до 10 ноября.