Иркутск, , 15:14 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 2 ноября известило о том, что за последние две недели усольчанин и двое иркутян перевели аферистам в общей сложности более 5,7 млн рублей.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Так, в середине октября начальнику цеха одной из иркутских компаний на телефон поступил звонок, а незнакомец представился брокером инвестиционной компании, который предложил мужчине вложить денежные средства под высокий процент. Доверившись злоумышленнику, он оформил несколько кредитов в разных банках и перевел более 2,9 млн рублей на указанный мошенником счет.

Аналогичная ситуация произошла с жителем Усолья-Сибирского. 39-летний монтажник, увидев в интернете объявление об инвестициях в акции, самостоятельно связался с лжеброкерами, после чего, оформив на свое имя несколько кредитов, перевел аферистам около 1,8 млн рублей.

Кроме того, накануне работнику иркутского медицинского учреждения позвонили «сотрудники банка», которые сообщили медбрату, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Пытаясь спасти свои денежные средства, мужчина перевел на так называемый резервный счет более 1 млн рублей, которые он оформил в кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулуне злоумышленники заблокировали приложение банка и похитили у мужчины около двух миллионов рублей.

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