Москва, , 15:14 — REGNUM Сейчас некоторые танкерные компании не хотят перевозить российскую нефть из-за проблем, возникших после введения санкций. В то же время определенные крупные корпорации и трейдеры юридически обязаны продолжать работы по контрактам, заявила корреспонденту ИА REGNUMаспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

Нефтепровод Ukrtransnafta.com

«Помимо торговли нефтью у двух стран — Росси и Индии — есть еще несколько совместных энергетических проектов. Так, «Роснефти» принадлежат 49% акций индийской компании Nayara Energy, которая управляет вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Индии.

Поэтому, можно предположить, что Индия не откажется от российской нефти. Скидка даже в 20 долларов сама по себе должна закрывать разницу во фрахте нефти. Тем более, ближневосточную нефть покупает также и Европа, а с декабря будут скупать её ещё активнее.

Другой вопрос, теперь Индия может использовать эту ситуацию в целях выдвинуть максимально комфортные условия по скидке для себя.

В настоящее время трудно прогнозировать даже в среднесрочной перспективе развитие ситуации с экспортом российских энергоресурсов. Но необходимо отметить, что потенциал для наращивания экспорта российской нефти в Индию достаточно велик», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.

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