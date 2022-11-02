Екатеринбург, 2 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 4 ноября состоится открытие памятника «Оренбургским казакам, павшим за Веру и Отечество». Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургские казаки

Объект находится на территории штаба ОВКО по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 41Б. Он установлен в честь казаков Оренбургского казачьего войска, которые погибли при исполнении воинского долга, в том числе и в ходе специальной военной операции.

Откроют памятник войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов и первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко. После произнесения вступительных слов состоится церемония освящения памятника. Её проведёт иерей Владимир Первушин. Затем участники церемонии возложат к монументу цветы.