Москва, 2 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Более 1,6 млрд рублей выделено на поддержку туристической индустрии республики Крым и города Севастополя решением правительства России, Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, об этом сообщается 2 ноября на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Поддержка из резервного фонда правительства России будет направлена индивидуальным предпринимателям в сфере туристической индустрии — средства направят в виде единовременной выплаты, общее число получателей составит не менее 1,5 тыс. Чтобы получить выплаты, предприниматели должны принять обязательство сохранить не менее 80% сотрудников в течение полугода, с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года.

«Ситуация в Крыму находится у нас под особым контролем. Продолжим оказывать всю необходимую помощь его жителям и предпринимателям», — отметил Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Крыму и в Севастополе фиксировался значительный спад туристического потока по сравнению с 2021 годом. Ситуация связана, прежде всего, с приостановленным авиасообщением с полуостровом.