Москва, 2 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Россия представит послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к террористической атаке ВСУ на корабли в Севастополе, заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы», — сказала она на брифинге.

По ее словам, доказательствами причастности к атаке Британии будет ознакомлена широкая общественность.